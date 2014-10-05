Karakolda ifade dönemi bitiyor

Suç mağduru vatandaşlar ifade vermeleri için artık karakollara çağrılmayacak. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı çalışmayla, hırsızlık, kapkaç ve gasp gibi suçlardan mağdur olan vatandaşların işlemleri, polis merkezlerine veya jandarma karakollarına çağrılmaları gerek kalmadan olay yerinde alınacak.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bir genelge yayımlayarak, polis ve jandarmadan, "yerinde hizmet projesi" kapsamında, mağdur vatandaşların işlemlerini, olay yerinde ya da vatandaşın uygun bulacağı bir yerde yürütmelerini istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen genelgede, güvenlik hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmanın, kolluk kuvvetlerinin temel ilkeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Vatandaş memnuniyeti için güvenlik hizmetlerinin en kısa zamanda, en yakın yerden ve ilk kademeden sunulabilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilen genelgede, kolluk kuvvetlerinden, suç mağduru vatandaşları karakola çağırma yerine evine veya iş yerine giderek hizmet vermeleri istendi.

Karakola çağrılmayacak

Bakanlıkça başlatılan çalışmayla özellikle hırsızlık, kapkaç, gasp gibi suçlarda şikayetçi veya mağdurların işlemlerinin daha kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor. Bunun için vatandaşın müracaat, olay yeri, görgü, tespit ve bilgi alma tutanakları polis merkez amirlikleri veya jandarma karakol komutanlıklarına çağrılmadan, olay yerinde düzenlenecek.

Yasal zorunluluk gerektirmeyen durumlarda, mağdurun veya bilgi sahibi konumundaki engellilerin işlemleri bulundukları yerde yapılacak.

Suçtan zarar gören veya bilgi sahibi durumundaki kadınlarla ilgili işlemler ise kadın görevlilerce yürütülecek. Kadın görevlinin bulunmaması durumunda söz konusu şahısların müracaatları polis merkezi veya jandarma karakollarına davet edilerek alınacak.

Trafik kazalarında mağdur ve şikayetçilerle ilgili işlemler de kaza yerinde tamamlanacak. Ancak söz konusu kişilerin sağlık durumları elvermemesi durumunda işlemler sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında tamamlanacak. Şahısların polis merkezlerine gelmesine gerek kalmayacak.

Sivil görevliler hizmet verecek

Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen adli ve idari nitelikteki tebligat işlemleri de ilgili kişilerin ev veya iş yerlerine giderek yapılacak. İhbar ve müracaatın gizlilik veya hassasiyetine göre vatandaşların bulunduğu yerlerde verilen hizmetlerin sivil görevlilerce yürütülmesine özen gösterilecek. Hassas ihbar ve müracaatlarda vatandaşın evine resmi üniformalı polis gitmeyecek.

İşlemlerin polis merkezlerinde veya jandarma karakollarında yürütülmesi zorunluluğu olmadığı sürece vatandaşlarla öncelikli olarak telefonla iletişime geçilecek. Onlara görevlilerin bulundukları yere geleceklerine ilişkin bilgi verilecek. Uygulamanın etkin ve hızlı yürütülmesi için gerekli görülmesi durumunda yaya veya motorize ekip sayıları da arttırılacak.