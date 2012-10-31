Karakolda dayak savunması: Kendimize hakim olamayıp tokatladık!

İzmir'de gözaltına alınan kadının polis merkezinde dövülmesine ilişkin dava ağır ceza mahkemesinde başladı. Sanık polisler savunmalarında 'kendimize hakim olamayıp tokatladık' diye savundu.

Karabağlar Polis Merkezi'nde geçen yılın temmuz ayında gözaltına alınan Fevziye C'nin dövülmesine ilişkin 4 polis hakkında asliye ceza mahkemesinde açılan, görevsizlik kararı verilen davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine başlandı.

İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı üzerine İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, mağdur Fevziye C. ve avukatları ile sanık polis memurları B.S, H.Y, T.D. ve avukatları katıldı.

Sanık polisler H.Y ve B.S, yaptıkları savunmada, Fevziye C'nin kendilerine hakaret ve küfür ettiğini, kelepçe takmak istediklerinde de kendilerine hakim olamayarak Fevziye C'ye tokat attıklarını söyledi.

Mağdur Fevziye C. ise önceki yazılı ifadesini yinelediğini belirterek, sanık polislerin kendisini dövdüklerini, şiddet uyguladıklarını iddia etti.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Fevziye C.'nin eşi Murat C. de eşinin söz konusu müzikholde çalışmadığını, o gece eşiyle eğlenmeye gittiklerini, kimlik kontrolü yapıldığında kimliklerinin arabada olması sebebiyle kendisinin arabaya kimliklerini almaya gittiğini, döndüğünde de sanık polislerin eşine hakaret ettiklerini ve tokat attıklarını anlattı.

'Kendimize hakim olamadık'

Karakola götürüldüklerinde kendisini içeri almadıklarını, 30 dakika kadar dışarıda beklediğini belirten Murat C, pencereden eşini dövdüklerini gördüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, Fevziye C'nin kızı ve damadının da tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundurularak dinlenmesi istemiyle duruşmayı erteledi.

Karabağlar'daki müzikhollere yönelik 17 Temmuz 2011'de yapılan denetimde, “kimliksiz olduğu, izinsiz çalıştığı ve polise mukavemette bulunduğu” gerekçeleriyle hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen Fevziye C'nin, polisler tarafından darp edildiği iddia edilmiş ve karakoldaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, basına yansımıştı.

Fevziye C, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuş, polisler de mukavemette bulunduğunu öne sürerek, kendisinden şikayetçi olmuştu.

Karşılıklı şikayetler üzerine Fevziye CF hakkında, “kamu görevlisini basit yaralama ve hakaret” suçlarından, polis memurları hakkında ise “tehdit, hakaret, kasten yaralama” ile “delil karartma” suçlarından ayrı ayrı davalar açılmıştı.

Polisler hakkında “tehdit, hakaret, kasten yaralama” suçlarından İzmir 12. Asliye Caza Mahkemesi'nde açılan davada, mahkeme hakimi İhsan Ergin, 9 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ilk duruşmada, “mahkemesinin görevsizliğine” ve eylemlerin bir bütün olarak değerlendirilip sanıklardan H.Y. ve B.S'nin “işkence ve eziyet” suçundan yargılanabilmesi için dosyanın görevli ve yetkili İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırmıştı.