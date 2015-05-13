Karakolda dayak davasında 2 polise hapis cezası

İzmir Karabağlar'da, 2011 yılının Temmuz ayında gözaltına alınan Fevziye Cengiz'in Polis Merkezi'nde dövülmesine ilişkin 4 polis hakkında açılan 'işkence ve eziyet' davası ile polis memurlarına karşı Cengiz'in 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Fevziye Cengiz, polise hakaretten 442 gün hapis cezası karşılığı 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Polislerden Beyit S. ve Hakan Y.'ye ise 'basit yaralama'dan 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Mahkemenin kadın üyesi cezanın işkence suçundan verilmesi gerektiğini belirterek karara şerh koydu.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, hakkında 16.5 yıla kadar hapis cezası istenen müşteki sanık Fevziye Cengiz, 4-9 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılması istemiyle tutuksuz yargılanan sanık polis memurlarından Beyit S., Hakan Y., Tekin D. ile tarafların avukatları katıldı. 1 yıl 6 ay hapsi istenin diğer polis memuru Nevzat A. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, polis merkezi güvenlik kamerasının görüntülerini duruşma salonundaki bilgisayardan bir kez daha izledi. Tarafların avukatları son savunmalarını yaptı.

Polislerin cezaları ertelenmedi

Mahkeme heyeti, Fevziye Cengiz'i, 'polise hakaret'ten 442 gün hapis cezası karşılığı 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırdı. Para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesine karar verilip, daha sora sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Polislerden Beyit S. ve Hakan Y.'ye ise 'basit yaralama' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Verilen bu cezalar ertelenmedi.

Beyit S. ve Hakan Y. ve diğer iki polis memuru ile Fevziye Cengiz, öteki suçlamalardan ise beraat etti. Mahkeme heyetindeki kadın üye hakim Aysun Mutlu, polislere işkence suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara şerh koydu.

Karakoldaki görüntüler basında yayınlanmıştı

Karabağlar'daki müzikhollere yönelik olarak polis ekiplerinin 17 Temmuz 2011'deki denetiminde, 'kimliksiz olduğu, izinsiz çalıştığı ve polise mukavemette bulunduğu' gerekçeleriyle hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz'in, polisler tarafından darp edildiği iddia edilmiş ve karakoldaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, basına yansımıştı.

Fevziye Cengiz, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuş, polisler de mukavemette bulunduğunu öne sürerek, kendisinden şikayetçi olmuştu. Fevziye Cengiz'in görevli polis memurlarına karşı 'basit yaralama ve hakaret' suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı dava ile polislerin 'işkence' suçundan yargılandığı dava İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşmişti. Bu davada müşteki sanık olan Fevziye Cengiz'e 16.5 yıla kadar hapis, müşteki sanık polisler Beyit S., Hakan Y, Tekin D.'ye 'işkence ve eziyet' suçundan 4-9 yıl arasında hapis, polis memuru Nevzat A. için de 'olaya göz yumduğu' iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.