Karakolda 'çıplak arama'ya 6 ay hapis cezası

23 yaşındaki genç kadını soyarak 'genital muayene' yapan 2 polis memuru hakkında açılan davada karar çıktı. Aramayı yapan kadın polis memuru "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 bin TL para cezasına çevrildi.

Arzu Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, 23 yaşındaki A.U.’nun polis merkezinde usulsüz bir şekilde üstünü aradıkları iddiasıyla biri kadın , 2 polis memurunun ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Çıplak aramayı yapan kadın polis memuru, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, hapis cezası para cezasına çevrildi.

‘Genital muayene beni rencide etti'

Anadolu 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya A.U ile tutuksuz sanıklar polis memurları İ.T. ve M.G. Katıldı. Duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen polis memurları, suçsuz olduklarını ifade etti ve A.U’nun iç çamaşırlarının çıkarılmadığını belirtti. Karakolda yaşadığı olayı anlatan A.U. ise kadın polisin kendisini bir odaya aldığını belirterek, “Ben sadece üst araması yapılacağını düşünüyordum. Kadın polis üzerimdeki tüm giysileri çıkarmamı istedi. Ben iç çamaşırlarım üzerimde kalacak şekilde çıkardım. Ama iç çamaşırlarımı da çıkarmamı emretti, çıkarmak zorunda kaldım. Eldiven olmadığı için hafifçe eğilerek gözle genital muayene yaptı. Ardından adliyeye getirildim. Kaba üst araması yerine bu şekilde bir arama yapılması, ayrıca genital muayene istenmesi beni rencide etmiştir" dedi.

A.U'nun avukatı Ömer Yeşilyurt ise yaşanan bu durumun bir skandal olduğuna değinerek, “Bir kadın rencide edildiğini göze alarak yaşadığı olayı deşifre ediyorsa bu durum dikkate alınmalı" şeklinde konuştu.

Hapis cezası para cezasına çevrildi

Sanıklardan İ.T yaşanan olayda delil yetersizliğinden beraat ederken, kadın polis memuru M.G ise ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, tutuksuz sanık M.G’nin hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Sanıklardan M.G’nin ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan aldığı ceza üzerine A.U.'nun avukatı Ömer Yeşilyurt söz alarak, “Bu ülkede zaman zaman da olsa adaletin tecelli ettiğini görmek bizi mutlu kıldı. Bundan böyle yasalara aykırı arama yapan görevlilerin daha dikkatli olması gerektiği bu kararla ortada" diye konuştu.

Elbiseleri çıkarılarak üst araması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.U.’nun hakkındaki yakalama kararıyla alakalı ifadesi alınmak üzere 2011 yılında Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi. A.U’nun gündüz saatlerinde polis merkezine geldiği için nezarethaneye alınmadan doğrudan adliyeye götürülmesi gerektiğinin de kaydedildiği iddianamede, erkek polis İ. T'nin talimatıyla kadın polis M.G'nin müştekinin üzerindeki elbiseleri çıkararak sadece iç çamaşırları kalacak şekilde üst araması yaptığı ifade edildi. Gözaltı kararı olmayan ve nezarethaneye alınmayan yakalamalar için üst aramasının söz konusu olamayacağını belirten savcılık, bir suç söz konusu olmadığı durumlarda nezaret için aramanın da elbise üzerinden elle veya cihazla yapılması gerektiğini belirtti. Polis memurlarının adli işlem olan yakalamayla ilgili işlemleri yerine getirip üst aramayla ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş usullerin dışına çıkarak genç kadının elbiselerini çıkarttırarak görevlerini kötüye kullandıklarını belirten savcılık, polis memurları hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemişti.