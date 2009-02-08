Karakolda avukatlara polis kurşunu

Şırnak Barosuna kayıtlı iki avukata, karakolda bir polis tarafından ateş açıldı. Polis memuru, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Şırnak Barosu Başkan Yardımcısı İdris Tanış, olayın avukat Hüseyin Cihan’ın bir trafik suçu nedeniyle çağrıldığı Şehit Mehmet İşler Polis Karakolu’nda meydana geldiğini açıkladı.



Avukat Cihan’ın, karakola, beraberinde avukat Serhat Kadırhan ile gittiğini ifade eden Tanış, şunları söyledi:

“Şehit Mehmet İşler Polis Karakolu’nda, meslektaşlarımız avukat Hüseyin Cihan ve avukat Serhat Kadırhan’a, aynı karakolda görevli polis memuru B.Ö. tarafından öldürme kastıyla ateş açılmış, arkadaşlarımız şans eseri olaydan yara almadan kurtulmuşlardır. Vatandaşın can ve malını korumakla görevlendirilen bir polis memurunun, fütursuzca karakolun içinde böyle bir eyleme girişmesinin savunulur hiçbir tarafı olamaz. Olayı nefretle kınıyoruz. Eylemi gerçekleştiren polis memurunun görevden alınması ve tutuklanması hukuk devletinin gereğidir.”



‘Silahına davrandı ve ateş etti’



Avukat Hüseyin Cihan da polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Diğer avukat Serhat Kadırhan karakolda tartıştıkları polis memurunun üzerlerine 3-4 el ateş ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Karakolda, arkadaşım Hüseyin Cihan ile bir polis memuru tartıştı. Polis memuruna bu şekilde davranmaması gerektiğini söyledim. Benimle de tartışmaya başladı. Ben de sicil numarasını istedim. Vermedi ve bir arbede yaşandı. Arbede sırasında polis memuru silahına davrandı ve o esnada kaçan bir kişinin üstüne bir el ateş etti. Cam kurşun geçirmez olduğundan isabet ettiremedi. Daha sonra silahını bize doğrultarak 3-4 el ateş etti. Bu arada, bir polis memuru onu durdurmaya çalışıyordu.”



Polis memuru tutuklandı



Yaşanan gelişmelerin ardından, avukatlar Cihan ve Kadırhan, polis memuru B.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan B.Ö, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren polis memuru B.Ö, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

