-KARAKOLA SIZMAK İSTEDİLER TUNCELİ (A.A) - 22.05.2011 - Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakoluna dün akşam saatlerinde teröristlerce sızma girişiminde bulunuldu. Tunceli Valiliğinden edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakoluna, terör örgütü PKK mensubu bir grup sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin durumu erken fark etmesi üzerine teröristlere ateş açıldı. Bölgeden uzaklaşarak ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığından kalkan helikopterlerle bölgeye takviye birlik gönderildi. Öte yandan, bölgeye gönderilen kobra tipi helikopterlere de teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı ve bölgede başlatılan operasyonun, Ovacık ilçesinden gönderilen takviye birliklerin desteğiyle sürdüğü öğrenildi.