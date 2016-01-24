Karakol komutanı ‘kaçak göç’ organize etmek ve rüşvet almaktan tutuklandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Avrupa’ya "kaçak göç" organize etmek ve göçmenlerin geçişine izin vermek için rüşvet almakla suçlanan karakol komutanı Kıdemli Başçavuş R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Birgün’ün haberine göre Doğanbey Karakol Komutanı R.A.’nın insan ticareti yapmaktan sabıkası bulunan ve aranan çete lideri Ç.Ö. ile defalarca görüşüp yemek yediğini tespit eden İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler, perşembe günü düzenlediği operasyonla R.A. ve Ç.Ö. ile birlikte 9 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınıp sorgulanan insan kaçakçıları, denetimleri aşmak için R.A.’ya göçmen başı ya 100 dolar ya da grup başına 3 bin dolar verdiklerini söylediler.

R.A. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan “rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla” suçlanan R.A. ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

Bir hafta önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos mülteci krizine yönelik Türkiye'ye ağır suçlamalar yöneltmişti. Bir Alman gazetesine konuşan Pavlopoulos "Türk makamları insan kaçakçıları ile birlikte çalışıyor" demişti.

'Resmi dairelerin insan kaçakçılarından haberdar değilmiş' gibi davrandığını söyleyen Pavlapoulos "Bu konuda elimizde deliller var" iddiasında bulunmuş, Türkiye Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanlamıştı.