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Karakol inşaatında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yeşilova Köyü yakınında yapımı süren karakol inşaatında patlama meydana geldi

19 Eylül 2013 19:25

Patlama, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Köyü'nün girişinde bulanan karakol inşaatında meydana geldi.
Yapımına geçen yıl başlanılan ve kalekol şeklinde yapılan inşaat alanına yerleştirilen ve el yapımı olduğu düşünülen patlayıcı, dün geceyarısı infilak ettirildi. Ardından çıkan yangında inşaat alanında bulunan tahta ve benzeri malzemelerin tutuşması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Patlamada ve sonrasında çıkan küçük çaplı yangında, beton mikseri ve bazı inşaat malzemelerinin zarar gördü.
Yetkililer, patlayıcının cinsi ve kimler tarafından yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma yapıldığını belirtirken, inşaat alanında bulunan beton mikseri ve bazı inşaat malzemelerinin zarar gördüğünü söyledi.
Olay sonrası bölgeye giden jandarma, inşaat etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde de Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Köyü'nde PKK'lılar inşaatı süren yeni jandarma karakol binasını bomba ile tahrip edip, 4 işçiyi kaçırmıştı.

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