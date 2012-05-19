Karakol inşaatına saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Hakkari'de PKK’lıların karakol inşaatına düzenlediği saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Şemdinli ilçesi Derecik beldesine bağlı Yeşilova köyü Eşreftepe mevkisinde yapımı devam eden askeri karakol inşaatına sabah saatlerinde PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda inşaatta çalışan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi. Saldırıda 3 işçi de yaralandı. Yaralılar, helikopterle Hakkari'ye sevk edildi.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.