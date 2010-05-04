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Karakol baskınını skorskyle önledi

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hasangazi Karakolu'na dün gece terör örgütü PKK tarafından saldırı girişimi oldu. Kobra tipi helikopterlerin anında karşılık ver

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hasangazi Karakolu'na dün gece terör örgütü PKK tarafından saldırı girişimi oldu. Kobra tipi helikopterlerin anında karşılık vermesiyle teröristler kaçtı.


Pülümür'ün Hasangazi Jandarma Karakolu'na dün saat 22:00 sıralarında kalabalık bir terörist gurubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.


Karakolda görevli askerler saldırıya anında karşılık verdi.


Çatışmanın haber verilmesi üzerine Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan Süper Kobra tipi helikopterler teröristlere bulunduğu alanlara bomba yağdırdı.


Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgeye Skorsky helikopterlerle özel eğitimli komandolar indildildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.


Hasangazi Jandarma Karakolu'na saldıran teröristlerin, geçen Cuma gecesi 4 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı Nazımiye İlçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na saldıran grup olduğu değerlendiriliyor.

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