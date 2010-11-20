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Karakol basan polise askerde silah vermemişler

Bursa'da bir meslektaşını öldürüp 2'sini yaralayan Suat Karabağ'a askerlik süresinde silah verilmediği ortaya çıktı.

20 Kasım 2010 02:00

T24 - Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde bir hafta önce bayram izni verilmeyince silaha sarılıp bir meslektaşını öldüren iki meslektaşını da yaralayan 30 yaşındaki Suat Karabağ'a askerlik süresince psikolojik sorunları bulunduğu gerekçesiyle silah verilmediği ortaya çıktı. Karabağ, tutuklu kaldığı cezaevinde dengesiz hareketleri nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

     
İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Bürosu’nda görevli polis Suat Karabağ, geçen cumartesi günü dehşet saçtı. İzin istediği amiriyle tartıştıktan sonra ortalığı kana bulayan Suat Karabağ, meslektaşlarından 35 yaşındaki Halil Kazan’ı öldürüp 46 yaşındaki Selahattin Arslan ve 31 yaşındaki Murat Solaklı’yı da yaraladı. Kendisini etkisiz hale getirmek isteyen meslektaşlarıyla çatışan ve yanında getirdiği 100 kadar merminin 40’ını kullanan Karabağ, daha sonra yakalandı.

 
Askerlikte psikolojik sorunları varmış

Olaydan bir gün sonra sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Suat Karabağ, konduğu Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde dengesiz hareketlerde bulundu. Diğer tutuklu ve hükümlülere zarar vermemesi için tek kişilik koğuşa konan Karabağ, saldırgan tutumunu sürdürmesi üzerine dün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane-si’ne sevk edildi.

 
‘Hizbullah beni takip ediyor’

Temmuzda İnegöl’e tayin edilen Karabağ’ın, askerlik yaparken de psikolojik sorunları varmış. Aydın’da kısa dönem askerlik yapan Karabağ’a, psikolojik durumu nedeniyle silah verilmediği belirtildi. Kendisini Hizbullah üyelerinin takip ettiğini ileri süren Karabağ, motosikletli hırsızlık çetesi tarafından da tehdit edildiğini de söylemiş. Karabağ’ın bu durumunu bilenler, silahının alınmamasının ihmal olduğunu kaydetti.

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