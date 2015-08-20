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Karakol bahçesinde köpeği vurarak yaralayan Komiser Yardımcısı bu kez de bir kadının ölümüne sebep oldu

Komiser Yardımcısı M.A. köpeği vurarak yaraladıktan sonra açığa alınmıştı

20 Ağustos 2015 00:06

İzmir’in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında polis merkezi bahçesinde beylik tabancasıyla köpeği vurarak yaralayan Komiser Yardımcısı M.A., dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına aracıyla çarpıp ölümüne sebep oldu. M.A. çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Yalı Caddesi’nde meydana geldi. Komiseryardımcısı M.A. yönetimindeki 35 AT 0082 plakalı otomobil, arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Gülgün Tuna’ya (72) çarptı. Kazayı gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Tunay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazadan sonra komiser yardımcısı M.A., meslektaşları tarafından gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Daha önce köpeği vurmuştu

 

Yaşlı kadının ölümüne neden olan M.A., geçen Haziran ayında görev yaptığı Çiğli Polis Merkezi Amirliği bahçesinde beylik tabancasıyla köpeği vurarak yaralamıştı. M.A, olayın güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından açığa alınmıştı.

 

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