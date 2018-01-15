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Karakoçan'ın ilk kadın noteri göreve başladı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine Adalet Bakanlığı tarafından ilk kez kadın noter atandı

15 Ocak 2018 16:56

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesine Adalet Bakanlığı tarafından ilk kez kadın noter atandı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği\'nde görev yapan avukat Müzeyyen Ekmekçi, Karakoçan\'a gelip görevine başladı.
Daha önce Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapan, aynı dönemde noterlik belgesi alan ve sicil numarasına göre noterlik yapmaya hak kazanan avukat Müzeyyen Ekmekçi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü\'nce Elazığ\'ın Karakoçan ilçesi noterliğine atandı. Karakoçan\'da görevli Noter Eyüp Serdaroğlu\'nun Edirne\'ye atandı. Karakoçan\'a atanan Müzeyyen Ekmekçi, ilçenin ilk kadın noteri olarak göreve başladı. Noterlik\'teki ilk görev yerinin Karakoçan olmasından çok memnun olduğunu belirten Ekmekçi, \"Karakoçan Elazığ ve doğunun en gelişmiş ilçelerinden biridir. Burada görev yapmaktan büyük memnuniyet duyacağım\" dedi.

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