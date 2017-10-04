T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karakoçan'da kazada yaralanan eski muhtar kurtarılamadı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, dün meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi arasındaki eski köy muhtarı Sabri Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

04 Ekim 2017 14:01

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, dün
meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi arasındaki eski köy muhtarı Sabri Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Yeniköy mevkiinde dün akşam saatlerinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Durumu kritik olan 72 yaşındaki Sabri Kaya, tedavi gördüğü Kovancılar Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabri Kaya\'nın Karakoçan\'ın Akbulak köyü eski muhtarı olduğu belirtilirken, diğer 10 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NurselElazığ DHA ELAZIĞ KarakoçanSabri KayaKarakoçanYeniköyKovancılar Devlet HastanesiSabri Kaya Karakoçan Akbulak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24