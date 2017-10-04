Karakoçan'da kazada yaralanan eski muhtar kurtarılamadı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, dün

meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi arasındaki eski köy muhtarı Sabri Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Yeniköy mevkiinde dün akşam saatlerinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Durumu kritik olan 72 yaşındaki Sabri Kaya, tedavi gördüğü Kovancılar Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabri Kaya\'nın Karakoçan\'ın Akbulak köyü eski muhtarı olduğu belirtilirken, diğer 10 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

