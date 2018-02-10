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Karakoçan'da jeotermal su sondaj çalışması

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde jeotarmal su için sondaj çalışmalarına başlandı

10 Şubat 2018 15:38

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde jeotarmal su için sondaj çalışmalarına başlandı. 800 metre derinliğe inilmesi planlanan sondajla çıkarılacak jeotermal su ile kaplıca turizmi geliştirilerek, bölgede organize seracılık yapılması hedefleniyor.
Elazığ İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, Karakoçan ilçesi Kızılca köyünde jeotermal su için sondaj çalışmalarına başlandı. 800 metre derinliğe kadar sondaj yapılması hedeflenen kazının 45 gün süreceği belirtildi. Jeotermal su kaynağının bulunması halinde bu alanda kaplıca turizmi geliştirilerek, organize seracılık bölgesi inşa edilmesi hedefleniyor.
Sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey, jeotermal su kaynağının ilçenin kaderini değiştireceğini belirterek, \"Bu çalışma ile hedeflenenin Karakoçan\'da doğal kaplıca suyu olarak kaynaklar açısında şanslı bir ilçemiz. Bu alanda yapılacak çalışmayla hedefimizin kaplıca turizmini geliştirmek ve organize seracılık bölgesi inşa etmek olduğunu belirtmek isterim. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

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