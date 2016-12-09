Karakoçan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi kırsalında, dün saat 19.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 15.30 sıralarında kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü kırsalında, dün yapılacak operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 15.30'da kaldırıldı. Elazığ Valiliği'nce bugün yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ili Karakoçan ilçesi genelinde faaliyet yürüten bölücü törer örgütü mensuplarına yönelik Elazığ ili Karakoçan ilçesi Yücekonak Köyü bölgesinde düzenlenen operasyon nedeniyle, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Karakoçan İlçesine bağlı olan; Yücekonak Köyünde) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 08 Aralık 2016 Perşembe günü saat:19.00’dan geçerli olmak üzere ilan edilen bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasağı 09 Aralık 2016 Cuma günü saat:15.30 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.