Karakoçan'da İHA'lı terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü (2)

ELAZIĞ\'DAKİ ÇATIŞMANIN DETAYLARI

Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Bulgurcuk Köyü\'nün 3.5 kilometre doğu kesimindeki dağlık alanda tespit edilen silahlı bir grup teröristle bu sabah saatlerinde sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada, 5 teröristin ölü birinin de yaralı olarak yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Terör örgütünün \'Dersim Eyaleti\' olarak adlandırdığı Tunceli bölgesinde son 1 yıl içerisinde aralarında çok sayıda üst düzey yönetici ve sözde eyalet sorumlusunun da aralarında bulunduğu 119 teröristin öldürülmesi, Kuzey Irak\'taki Kandil Dağı\'nda bulunan örgütün üst düzey yöneticileri tarafından masaya yatıralarak değerlendirildiği ifade edildi. Değerlendirme sonucu yıllarca örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve birçok kanlı eyleme katıldığı belirtilen \'Ferhat Dersim\' kod adlı Burak Aydemir\'i sözde \'Dersim Eyalet komutanı\' olarak görevlendirdiği bu teröristin de 25 kişilik silahlı bir grup ile yaklaşık 40 gün önce Tunceli\'ye gelmek üzere Kandil\'den yola çıktığı belirtildi.

Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Bulgurcuk Köyü\'nün doğusundaki dağlık alandan geçerken, güvenlik güçleri tarafından fark edilen Burak Aydemir ve beraberindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bu sabah erken saatlerinde sıcak temas sağlandı. Türkiye sınırlarına girdikten sonra alınan istihbarat üzerine takip edilen PKK\'lı terörist Aydemir ve ekibi, Karakoçan Bulgurcuk Köyü kırsalında Tunceli\'ye gitmek üzereyken kıstırıldı. Silahlı İHA\'nın akıllı mühimmatıyla ilk anda 3 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında kaçan 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Aynı çatışmada örgütün sözde Dersim Eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen \'Ferhat Dersim\' kod adlı Burak Aydemir de yaralı olarak M-16 silahı ile birlikte yaralı yakalandı. Aynı grupta yer alan ve Bingöl\'e kaçan başka bir terörist de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı birlikler tarafından etkisiz hale getirildi.