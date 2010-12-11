-KARAKIŞ YURDU TESLİM ALDI ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Ankara'da kar yağışının başladığı dün akşamdan bu yana, şehir içinde trafik ekipleri ile belediye ekiplerinin koordineli çalışma yürüttükleri bildirildi. Kar yağışının yoğun olduğu 14 bölgede tuzlama çalışması yapılırken, şehir içinde 106 trafik kazası meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte trafik kazalarında artış oldu. Dünden bu yana 106 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 7 kişi yaralandı. Yetkililer, şehir içinde günlük ortalama trafik kazası sayısının 80 olduğunu belirterek, kış koşullarına hazırlıksız olarak yola çıkan sürücülerin kaza sayısı artışında etkili olduğunu kaydettiler. Kar yağışının yoğun olduğu 14 ayrı bölgede gece ve sabaha karşı tuzlama çalışması yapıldı. Gündüz saatlerinde buzlanmanın devam ettiği İncek bölgesinde, tuzlama ve kürüme işlemleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 27'si kar kürüme aracı olmak üzere 60 aracının polis ekipleriyle koordineli çalıştığını ifade eden yetkililer, bu akşam ve gece kar yağışı ile buzlanmaya karşı çalışmaların devam edeceğini kaydettiler. Yetkililer, yaşanan kazalar ile kapanan yollarla ilgili ''155 Polis İmdat'' hattının yanı sıra Trafik Denetleme Şubesi'nin 3626262 numaralı telefonunu arayabilecekleri bildirildi. -DÜZCE-ZONGULDAK KARAYOLU- Bolu Dağı D-100 ile D-655 Düzce-Zonguldak karayolundaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğinde aksamalar meydana geliyor. Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan ve gece geç saatlerde kent merkezinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Bolu Dağı D-100 ve D-655 Düzce-Zonguldak karayolunda yer yer 20-25 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu yollarda, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği bildirildi. Polis ekipleri, Bolu Dağı girişindeki Kaynaşlı ile Düzce-Zonguldak karayolunun Kabalak rampası mevkisinde yaptıkları denetimlerde sürücüleri, dikkatli olmaları ve yola zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarıyor. -KÖY YOLLARI KAPALI- Kütahya'da geceden bu yana aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunun yanı sıra Domaniç-İnegöl karayolu ulaşıma kapandı. İl merkezine mevsimin ilk karının yağdığı Kütahya'da kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Kentin meydan, cadde ve sokaklarında oluşan kar birikintileri belediye ekiplerince temizleniyor. İl merkezini Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir'e bağlayan karayollarında da yağış sürerken, ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığı belirtildi. Karayollarının kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmadan trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Domaniç-İnegöl karayolu, 1500 metre yüksekliğindeki Koca Yayla'da etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 10-15 santimetreye ulaştığı ilçelerden Domaniç'te 16, Emet'te 8, Gediz'de 5, Altıntaş ve Aslanapa'da birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların iş makineleriyle açılması için yoğun çalışma yürütüyor. Bu arada, Emet ilçe sınırlarında bulunan 2181 metre yüksekliğindeki Eğrigöz Dağı'nda da kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bildirildi. -BANDIRMA VE ERDEK'TE FIRTINA- Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle, vapur seferleri yapılamıyor, balıkçı teknelerinin çıkışına izin verilmiyor. Bandırma-Yenikapı hızlı feribot ve deniz otobüsü ile Erdek-Marmara arabalı vapur seferleri fırtına yüzünden iptal edildi. Balıkçı teknelerinin de aynı nedenle limandan çıkışına izin verilmiyor. Kopan elektrik telleri yüzünden bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, fırtınanın özellikle Ekinlik ve Marmara adaları çevresinde etkili olduğunu bildirdi. -YOLDA BUZLANMA- Kırklareli'nde dün yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Demirköy ilçesi ile İğneada beldesi arasındaki yolda buzlanma yüzünden ulaşım aksadı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar kalınlığı Mahya Tepe'de 10 santimetreye ulaştı. Demirköy ilçesinde gece yarısı Demirköy ile İğneada beldesi arasındaki 26 kilometrelik yolda yer yer oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde buzlanan noktalarda tuzlama çalışması yaptı. Bu arda polis ekipleri de araç sürücülerini, zincirsiz ve takozsuz yola çıkmamaları yönünde uyardı. -SİVAS'TA ŞİDDETLİ LODOS- Sivas'ta şiddetli lodos nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenen 36 kişi hastanelere başvurdu. Sivas kent merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren devam eden lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan 36 kişi, baş ağrısı, yorgunluk, solunum sıkıntısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 22'si Devlet Hastanesi'nde, 13'ü Numune Hastanesi'nde, 1'i de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada Emek Mahallesindeki Muzaffer Sarısözen İlköğretim Okulu ile İstasyon Caddesindeki bir binanın çatısı da rüzgar nedeniyle uçtu. Polis ekipleri her iki binanın çevresini güvenlik şeridine aldı. Koyulhisar ilçesinde de bazı binaların çatısının uçtuğu öğrenildi.