Karakartal 90+4'te düştü!

T24 - UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, E Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 90+4'te yediği golle 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soktu.





UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev'e 90+4'te yediği golle 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kalan 3 maça bırakmış oldu.



Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Carvalhal, kalede genç Cenk, uzun bir aradan sonra savunmanın sağında Hilbert, solunda İsmail Köybaşı ve ortada ise Sivok ve Egemen Korkmaz'a şans tanımıştı.



Carvalhal, orta alandaki üçlüde en geride Mehmet Aurelio, yanlarında ise genç Necip Uysal ve tecrübeli Ernst, hemen onların önündeki ikilide sağda Quaresma, solda Simao, hücumda ise tek forvet olarak Edu'yu sahaya sürdü.



İlk yarıda hücumda Edu'nun zaman zaman yalnız kaldığı dikkatleri çekerken, sahaya kaptan çıkan Portekizli yıldız Quaresma ve soldaki Portekizli Simao bir türlü yeterli hücum desteğini sağlayamadı.



Ev sahibi Ukrayna temsilcisi ise tecrübeli yıldızı Shevchenko ile gol pozisyonları üretmeye çalışırken, bu oyuncuya Milevski, Yarmolenko, Gusev ve Mykhalyk gibi isimler destek veriyordu.



İlk yarının en önemli atağı 22. dakikada ev sahibi takımdan gelirken, bu dakikada Milevskiy'in pasında savunmanın arkasına sarkan Yarmolenko'nun vuruşu kaleci Cenk'i de geçmesine rağmen yan direkten geri geldi.



İlk yarı golsüz sona erdi ve iki takım da ikinci yarıya aynı onbirlerle başladı.



İlk oyuncu değişikliğini ev sahibi Dinamo Kiev yaptı ve 60. dakikada Milevskiy'in yerine Aliev oyuna dahil oldu.



Siyah-beyazlı takım ilk değişikliğini 72. dakikada Edu'nun yerine Holosko'yu alarak yaptı.



Ev sahibi takım ikinci değişikliğini 82. dakikada tecrübeli yıldız Shevchenko'nun yerine Dudu'yu alarak yaptı.



Beşiktaş ise ikinci değişikliğini kaptan Quaresma'nın yerine genç Veli Kavlak'ı alarak yaptı.



Yardımcı hakem 3 dakika uzatmayı işaret etti ve maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+4'te Harmash ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti.



Bu sonuçla Beşiktaş 3 maç sonunda 3 puanda kalıp 3. sıraya gerilerken, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ise bu galibiyetle 5 puanla 2. sıraya yerleşmiş oldu.

Dinamo Kiev: 1 - Beşiktaş: 0

Stat: Valeriy Lobanovskiy

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Igor Radojcic xx (Sırbistan)

Dinamo Kiev: Shovkovkskiy xx, Betao xx, Vukojevic xxx, Popov xx, Yarmolenko xxx, Milevskiy xx (Dk. 60 Aliyev xx), Brown x, Mikhalik x, Garmash xxx, Gusev xxx, Shevchenko x (Dk. 82 Dudu x)

Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xx, Sivok xx, Egemen xxx, İsmail x, Aurelio xx, Ernst xx, Necip xx, Simao x, Quaresma xx (Dk. 90 3 Veli ?), Edu x (Dk. 72 Holosko x)

Gol: Dk. 90+4 Garmash (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 29 Quaresma, Dk. 62 Ernst, Dk. 87 Aurelio, Dk. 88 Sivok, Dk. 90 3 Cenk (Beşiktaş), Dk. 32 Gusev (Dinamo Kiev)