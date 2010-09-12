Karai, Dubai’de emlak kralı oldu

T24 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin ailesinin ve yakınlarının Dubai’de 90 milyon sterlinlik (208 milyon lira) bir emlak portföyü olduğu ortaya çıktı.



Hamid Karzai’nin, kardeşi Mahmud Karzai’nin üçüncü büyük ortağı olduğu Kâbil Bankası’nın batmanın eşiğine gelmesinin ardından, Karzai ailesinin lüks yaşamı da mercek altına alındı. İngiliz Daily Telegraph gazetesi de Mahmud Karzai’nin Dubai’de 4 milyon sterlinlik (9 milyon lira) bir villasının, bir uçak fimasının ve başka yatırımların olduğunu ortaya çıkardı. Bankanın eski başkanı ve Karzai’nin yakın dostu olan Sher Khan Farnoodde’in de Dubai’deki Palmiye Adası’nda 14 villası olduğu belirtiliyor. Karzai ailesinin parayı nereden bulduğu tartışma konusu oldu. Bankanın başkanı, paranın bankadan çıkıp çıkmadığı konusunda kesin bir bilgiye erişemediklerini söylerken, Dubai’de harcanan paranın Afganistan’a gelen yardımlar olduğu da iddia edildi.