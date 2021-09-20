Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Koç Holding, yandaş şirketler arasında mı yer alıyor?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “diktatör”, “Ülkenin tüm işleri, bir kişinin iki dudağının arasında” eleştirilerini ihracat rekoru kıran şirketler arasında bulunan Koç Grubu ile çürütmeye çalıştı. Karahasanoğlu, "Koç Holding, tüm muhalifliğine rağmen. Ülke genelindeki ihracatta ilk 10’a 4 şirket birden sokuyorsa. Bu ülkede, 'her şey baştaki ismin iki dudağının arasında' nasıl dersiniz?” diye sordu.

Yandaş şirketler olarak belirtilen Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holdinge devletin imkânlarının peşkeş çekildiği eleştirilerinin yapıldığını belirten Karahasanoğlu, “İhracatta ilk 10’a giren şirketler arasına, 4 isimle temsil edilen, Koç grubu. Ford Otosan en çok ihracat yapan şirket olmuş. Arçelik 6’ncı olmuş. Tofaş 8’inci ve Tüpraş da 9’uncu sırayı almış” dedi.

Grubun Gezi Parkı protestoları sırasındaki tavırlarını hatırlatan ve Erdoğan’a karşı olduğunu öne süren Karahasanoğlu, "Hani Ford Otosan’ın AK Parti dönemindeki yenilenmelerini öne çıkararak, sanki sıfırdan Erdoğan döneminde büyük işlere imza attığını söyleyecek değilim. Arçelik için, hakeza.. Tofaş’ın da, AK Parti döneminin fabrikaları arasında olduğunu iddia edecek değilim.. Ama.. TÜPRAŞ, AK Parti döneminde özelleştirilen ve Koç tarafından alınan bir şirket. Ne diyorlardı? Yandaş şirketlere, devletin imkânları peşkeş çekiliyor. Koç, yandaş şirketler arasında mı yer alıyor?” diye sordu.

Holdingin CHP’yi desteklediğini öne süren Karahasanoğlu, grubun TÜPRAŞ’ı AKP dönemine aldığını hatırlatarak, özetle şöyle devam etti:

"‘AK Parti yandaş şirketleri ihya ediyor’ diyorlar. Tabii ki özelleştirmeden muhalif bir grubun bir şirket alması ile ne kimse siyasi iktidarın iş adamlarına eşit uzaklıkta olduğunu ispat etmiş olur. Koç Holding, tüm muhalifliğine rağmen. Ülke genelindeki ihracatta ilk 10’a 4 şirket birden sokuyorsa. Bu ülkede, ‘her şey baştaki ismin iki dudağının arasında’ nasıl dersiniz? Diktatör dedikleri Tayyip Erdoğan. Gerçekten ülkeyi keyfi olarak yönetiyor ise. İstese… İki kelimelik değişikliklerle… Koç’un ihracat ödülü aldığı dört şirketinin dördünün de sonunu getiremez mi? Ülkenin bir çıkmazda olduğu, muhalif bir şirketin dört firması ile ihracattta rekor kırması bir yana. Türkiye’nin genel olarak da, ihracatta tüm zamanların rekorunu kırması ile de sabit.”

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