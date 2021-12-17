Karagümrük'ten Francesco Farioli'ye veda

Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kulüp, Farioli ve ekibine teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı. Farioli yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.