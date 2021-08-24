"Karagümrük Çetesi"ne toplu sevk

"Karagümrük Çetesi" olarak bilinen Vedat-Nuri Ergin kardeşlerin tutuklanan ve arasında akrabalarının da bulunduğu 11 adamı, Metris Cezaevi'nden alınarak farklı illere dağıtıldı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan ve infaz paketiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında husumet bulunan Vedat-Nuri Ergin kardeşlerin tutuklu olan 11 adamı, Metris Kapalı Cezaevi'nden farklı illere sevk edildi. Ailenin avukatı Burak Göncü, müvekkillerinin can güvenliğinden endişe ettiklerini söyledi.

"Karagümrük Çetesi" olarak bilinen Vedat-Nuri Ergin kardeşler, Özdemir Sabancı cinayeti sanığı Mustafa Duyar'ın Afyon Cezaevi'nde öldürülmesine ilişkin yaptıkları itirafla hafızalara kazınmıştı. Nuri ve Vedat Ergin kardeşler, 31 Ekim 2000 tarihinde Uşak Cezaevi'nde isyan çıkarmıştı. Ergin kardeşler, isyanın gerekçesi olarak ise "Alaattin Çakıcı'nın adamları olan sekiz kişinin kendilerini öldürmek üzere suç işleyerek cezaevine girdiği" iddiasını ortaya atmıştı.

İsyan sırasında hapishane penceresine çıkan Nuri Ergin, sağ elini havaya kaldırarak, "Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürttüm. Şimdi canlı söylüyorum" diye bağırmıştı. Vedat Ergin ise "Veli Abi'yi ara, Veli Küçük'ü ara. Beni sor. Başka da bir şey söylemiyorum. Allah'a emanet olun" ifadesini kullanmıştı.

Çakıcı ile kavgalılar

Vedat-Nuri Ergin kardeşler ile Alaattin Çakıcı arasında uzun yıllardır husumet bulunuyor. 2000 yılında Çakıcı'nın adamları Karagümrük Lokali'ni basmıştı. Ergin kardeşler ise bunun karşılığını Gültepe ve Zeytinburnu'nda iki kahvehaneyi tarayarak vermişti.

Çakıcı'ya tahliye, rakiplerine operasyon

Alaattin Çakıcı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle çıkarılan infaz paketi kapsamında tahliye edilmesinin ardından yeraltı dünyasında ardı ardına yeni gelişme yaşanmıştı.

Geçen nisanda Sedat Peker grubuna yapılan operasyonda, Peker'in adamı olduğu iddia edilen birçok kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Peker ise Çakıcı'yı hedef alan açıklama yapmıştı.

Ergin kardeşlerin adamlarına operasyon

İstanbul polisi, 11 Haziran'da ise halen cezaevinde olan Vedat-Nuri Ergin'in adamlarına operasyon düzenledi. Bu kapsamda Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin'in arasında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

Metris'ten sevk kararı

Ancak cezaevi yönetimi, aynı cezaevinde kalan 11 şüpheliyle ilgili sevk kararı aldı. Pazartesi sabah erken saatlerde 11 şüpheli, koğuşlarından çıkarıldı. 10 kişi Iğdır, Hatay, Kayseri, Eskişehir ve Osmaniye'deki cezaevlerine sevk edildi.

Anıl Ergin uçakta fenalaştı

Bu kapsamda Anıl Ergin, Iğdır'a götürülmek üzere uçağa bindirildi. Uçakta rahatsızlık yaşayan Ergin'in bir süre baygınlık geçirdiği öğrenildi. Ergin, yeniden Metris T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Avukat: Can güvenliği endişesi var

Ergin ailesinin avukatı Burak Göncü ise sevk kararına anlam veremediklerini belirterek, can güvenliği nedeniyle endişede olduklarını söyledi. Müvekkili Anıl Ergin'in 60 gündür tek başına hücrede kaldığını söyleyen Göncü, bunun hukuken hiçbir açıklaması olmadığını kaydetti. Göncü, şunları söyledi:

"Yine aynı zamanda ceza yargılamalarında tutuklu kişinin tutuklu bulunduğu ilden Iğdır iline sevkinin hukuki bir açıklaması bulunmamaktadır. Aynı zamanda ceza yargılamaları yüz yüzelik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Müvekkil Anıl Ergin ve aynı zamanda aile fertlerinin husumetleri sebebi ile bilinçli bir şekilde Iğdır'a gönderilmesinin müvekkilimiz ve aile yakınlarında can güvenliği endişesi yaratmaktadır. Bu durumun yetkililer tarafından ileriki aşamada telafisi güç durumlar yaratmaması nedeni ile önlem alınması gerektiğini bildirme zarureti doğmuştur."

Alican Uludağ

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