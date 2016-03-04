'Karagümrük çetesi' davasında, Cübbeli Ahmet Hoca'ya beraat

Mahkeme, "Karagümrük çetesi''ne yönelik soruşturma kapsamında, ''Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada, Ünlü'nün beraatine karar verdi.

Milliyet'in haberine göre, Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanığın 'örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak, cinsel saldırı, insan ticareti, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. 53 yıla kadar hapis cezası istenen Cübbeli Ahmet'in de aralarında bulunduğu 15 sanık beraat ederken, Nejat Ergin 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası para cezasına çevrildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi

NTV'nin haberine göre, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Barış Sezek, Nejat Ergin ve Mahjouba Demirel ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, sanıkların ve avukatların son savunmalarını alındı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ''haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''insan ticareti yapmak'', ''cinsel saldırı'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'' suçlarından beraatine karar verdi.

Nejat Ergin'e tehdit suçundan ceza

Sanıklardan Nejat Ergin'i ''tehdit'' suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptıran ve sanık Saim Uyanık'ın ''tehdit'' suçundan davasının düşmesine hükmeden heyet, diğer 13 sanığı da tüm suçlardan beraat ettirdi.

Kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince hazırlanan iddianamede, Ahmet Mahmut Ünlü'nün, ''haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''insan ticareti yapmak'', ''cinsel saldırı'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'' suçlarından 25 ile 53 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Nejat Ergin için 164 yıl istenmişti

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen sanıklardan Nejat Ergin'in, ''haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak'' ve ''tehdit'' suçlarından 10 ile 26 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Barış Sezek'in de ''haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak'', ''insan ticareti yapmak'', ''fuhşa aracılık ve yer temin etmek'' ile ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'' suçlarından 87 ile 164 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülmüştü.İddianamede, diğer 13 sanığın da ''insan ticareti yapmak'', ''cinsel saldırı'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'', ''fuhşa aracılık etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçlarından 1 ile 48 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.

Ünlü'nün beraati istendi

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama sırasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Yavuz Pehlivan, sanıklardan Nejat Ergin'in, mağdur Ahmet Şahin'i tehdit ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Sahte pasaport

Konutunda sahte pasaport ele geçirilen sanıklardan Mahjouba Demirel'in de ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı Pehlivan, sanıklar Nejat Ergin, Saim Uyanık, Celil Yavuz, Yiğit Ergin, Murat Tolga Ohri ve İbrahim Danacılar'ın, ''örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak'' suçlarından yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerini talep etmişti.

Gizli kamera görüntüleri

Savcılık mütalaasında, internette yayınlanan uygunsuz gizli kamera görüntüleriyle ilgili kendisine şantaj yapılan Ünlü'nün sanık Barış Sezek aracılığıyla Nejat Ergin ile yardım amacıyla görüştüğü belirtilerek, ancak Ergin'in bu konuda suç teşkil edecek bir eyleminin tespit edilemediği vurgulanmıştı.

Deliller yetersiz

Mütalaada, sanıklar Barış Sezek, Mahjouba Demirel, Kamara Alihammedova, Kakramonjon Khoulmamadov, Mehmet Batur, Ahmet Mahmut Ünlü, Muhammed Ali Melemez, Kadriye Sezek, Burhan Adıyaman ve Osman Aydemir hakkında, ''örgüt kurmak, üye olmak, insan ticareti, fuhşa teşvik ile bu suça aracılık etme ve cinsel saldırı'' suçlarından, yeterli delil elde edilemediği ve atılı suçların manevi unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi istenmişti.