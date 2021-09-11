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Spor

Karagümrük, Adana Demirspor'u farklı geçti

Fatih Karagümrük rakibi karşısında galibiyete rahat uzanırken puanını 7 yaptı

11 Eylül 2021 19:23

Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u 4 golle geçti.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı mücadeleden 4-0 üstünlükle ayrıldı.

İlk yarıda ev sahibi takım adına sahneye çıkan Aleksandar Pešić, 14' ve 24'te 2-0 öne çekti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan Karagümrük 58'de Bertolacci ile farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada son noktayı 79'da attığı golle Karamoh koydu.

Fatih Karagümrük rakibi karşısında galibiyete rahat uzanırken puanını 7 yaptı.

Adana Demirspor ise ligdeki 4. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Mavi-Lacivertliler, 4. maçta 2. kez yenilgiye uğradı.

 

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