Karagümrük 3-1 Göztepe (Maç sonucu)

Son haftaların formda takımı Karagümrük, sahasında lige veda eden Göztepe'yi 3-1 yenerek galibiyet serisini devam ettirip maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmayı başardı.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve 5 maçtır yenilmeyen Karagümrük 5. sıra için iddiasını sürdürdü. Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde 5. sıradaki takım da UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Ligden düşen rakibi karşısında zorlanmayan İstanbul ekibi 31. dakikada Borini ile öne geçti. Göztepe 47’de Baku ile 1-1’lik dengeyi sağladı. 51’de Emre Mor ceza sahası dışından çok şık plase golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Maça noktayı koyan isim 64. dakikada Burak Bekaroğlu oldu: 3-1.

Bu sonucun ardından Karagümrük 56 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Ligden düşen Göztepe ise 28 puanla 19. sırada son iki haftaya girdi.

Ligin 37. haftasında Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Göztepe ise sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.