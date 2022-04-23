T24 LogoT24 Logo
Spor

Karagümrük 2-1 Giresunspor (Maç sonucu)

23 Nisan 2022 17:57

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi takımda Jimmy Durmaz 75'te kırmızı kart gördü.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor'u konuk etti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik VavaCars Fatih Karagümrük üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta açılışı konuk ekip yaptı. 48. dakikada kazanılan penaltı için topun başına geçen Chiquinho, GZT Giresunspor'u üstünlüğe taşıdı.

Golün cevabı yalnızca 4 dakika sonra geldi. Bu kez ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Pesic skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 65'i gösterirken Pesic'in asistinde fileleri havalandıran Jimmy Durmaz, skoru tayin etti: 2-1.

Galibiyet golünü atan Jimmy Durmaz, 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 50'ye çıkararak maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

40 puanlı GZT Giresunspor ise 16. basamakta kaldı.

 

karagümrükgiresunsporsüper ligmaç sonucu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24