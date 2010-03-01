Karadziç'ten 'Haçlı' savunması

T24 -

Tanıklar iki gün sonra dinlenecek

13 yıl boyunca arandı

Savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten hakkında Lahey'de bulunan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'de dava açılan Karadziç, kendi yaptığı savunmasında, köktendinci Boşnakların Amerika'nın desteğiyle bir İslam devleti kurmaya çalıştığını öne sürdü.Eski Sırp lideri savunmasına, "Burada ulusumuzu ve onun kutsal ve haklı amacını savunacağım. Haklı bir davamız vardı. İyi delil ve kanıtımız var" diye başladı.Sırp olmayanları ülkelerinden sürmek gibi bir niyetleri bulunmadığını belirten Karadziç, Sırpların amacının sadece hayatlarını ve mallarını korumak olduğunu belirtti. Karadziç, "Sırplar kendi topraklarını istiyorlardı ve bu suç değildir" dedi.Karadziç, "İslamcı amaçları vardı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında olduğu gibi yüzde 100 iktidar istiyorlardı. Tüm bölgenin kaderini değiştirecek temel amaçları vardı. Amaç, Bosna-Hersek'in devamını sağlamaktı. Bu yasal yollardan yapılamazdı. İslami köktendincilik istiyorlardı ve bunu 1991'den 1995'e kadar arzuluyorlardı" dedi.Dava Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde görülen davada Karadziç, 1992-1995 Bosna savaşı sırasında Müslümanlar ve Hırvatlara etnik temizlik kampanyasının "yüksek komutanı" olmak dahil 11 ayrı suçtan yargılanıyor.Kasım ayında, Radovan Karadziç'in oturumlara katılmayı reddetmesi ve savunmasını kendisinin yapacağını belirterek mahkemeden daha fazla süre istemesi nedeniyle davanın ilk duruşması ertelenmişti.Karadziç'in savunmasının iki gün süreceği tahmin edilirken, çarşamba günü ise davayla ilgili ilk tanıklar dinlenmeye başlanacak.İlk davada Karadziç tüm bu suçlamalar karşısında masum olduğunu iddia etmiş ancak bunun için resmi itirazda bulunmayacağını açıklamıştı.2008 şubat ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yakalanan Eski Bosnalı lider Sırp Radovan Karadziç ,13 yıldır aranıyordu.