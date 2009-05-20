Karadziç: Holbrooke ile gizli anlaşma yaptık

Bosnalı Sırpların eski siyasi lideri Radovan Karadziç, Amerikalı müzakereci Richard Holbrooke ile yaptığını iddia ettiği anlaşmanın "delillerini" birkaç gün sonra açıklayacak.



Karadziç'in avukatı Peter Robinson, eski Yugoslavya için kurulan uluslararası mahkemede yargılanan müvekillinin "masumiyetini göstermek için" 25 Mayıs'ta basın toplantısı yapacaklarını ve "Karadziç ile Holbrooke arasında varılan anlaşmayı kanıtlayacaklarını" bildirdi.



Robinson'a göre, Amerikan hükümet yetkililerinden elde edilen deliller, Holbrooke'un Karadziç'e uluslararası mahkemede yargılanmayacağına dair verdiği teminatı gösteriyor.



Karadziç, ortalıkta hiç görünmemesi şartıyla hakkında cezai işlem yapılmaması için 1996 Temmuzunda Holbrooke ile gizlice anlaştığını söylüyor.



1992-96 Bosna savaşına son veren Dayton anlaşmalarının mimarı Holbrooke ise Karadziç ile anlaştığı iddiasını yalanlıyor.



İnsanlık suçu işlemek ve soykırım yapmakla suçlanan Karadziç, geçen Temmuzda Belgrad'da yakalanmıştı.