Karadziç hakim karşısında

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç, insanlığa karşı suç ve etnik temizlik dahil 11 ayrı suçlama sebebiyle hakim karşısına çıkıyor. İlk iki duruşmaya katılmayan Karadziç'in üçüncü duruşmaya katılarak savunma yapması bekleniyor.



Dava, Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'nde görülüyor.



Karadziç, ilk iki duruşmaya, savunmasını hazırlamasının çok uzun zaman gerektirdiği, iddianameyi okumanın dahi iki yıl zaman alabileceği gerekçesiyle çıkmamıştı.



Davanın iki yıl sürmesi bekleniyor.



Eski lider, suçlu bulunursa müebbet hapisle cezalandırılacak.



Karadzic, halen yakalamayan General Ratko Mladiç ile birlikte 1992-1995 arasındaki savaşta 14 bin insanın ölümü ve Srebrenitsa kentinde 8 bin Boşnak erkeğinin katledilmesinden sorumlu tutuluyor.



Savcı Alan Tieger bir önceki duruşmada Karadziç'i, Bosna Savaşı'nda etnik temizlik yapanların baş komutanı olarak nitelendirmişti.