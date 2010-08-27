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Karadon Müessese Müdürü de tutuklandı

Zonguldak'ta, 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mhkemeye sevk edilen 11 kişiden, altısı tutuklandı.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan TTK ve yüklenici firma yetkilisi 13 kişiden 11'i mahkemeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten savcı, TTK'da görevli aralarında Karadon Müessese Müdürlüğü yöneticilerin de yer aldığı 10 kişi ile yüklenici Yapı-Tek firmasından 4 kişiyi ifade vermek için savcılığa çağırdı.

TTK'da mazereti bulunan 1 kişi dışında ifadesi alınan 13 kişiden 2'si, savcı tarafından serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporuna göre, kusur izafe edildiği ve suç işlediği gerekçesiyle Yapı-Tek firmasının 4 görevlisinin yanı sıra 7 TTK ilgilisinin aralarında yer aldığı 11 kişi, tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 11 kişiden, aralarında Karadon Müessese Müdürü'nün de bulunduğu altı kişi tutuklandı.

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