Karadenizli'nin yeni geçim kaynağı

T24 - Sinop’tan Gürcistan’a kadar, Karadeniz Bölgesi’nde neredeyse tamamında yetişen, yaklaşık 20 çeşit mantar, aracı firmalar tarafından toplanarak Avrupa’ya ihraç ediliyor. Giresun’da kurulan tesislerde temizlendikten sonra şoklanarak muhafazaya alınan mantarlar, sipariş üzerine paketlenerek başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönderiliyor.



Giresun’da mantar alımı yapan Toroslar Gıda işletmesi sahibi Hasan Akşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun merkez ve ilçe köylerinden topladıkları mantarları başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini söyledi.



1985 yılından beri ülke genelinde mantar toplayıp yurt dışına ihraç ettiklerini anlatan Akşen, "Giresun’da da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kumyalı Su Ürünleri İşleme Tesisleri ile imkanlarından faydalanma konusunda anlaştık. Giresun merkez köy ve ilçelerden topladığımız mantarları bu tesislerde şoklayarak muhafaza altına alıyor, sipariş üzerine paketleyerek yurt dışına gönderiyoruz" dedi.



Akşen, bölgede yetişen bir çok mantar türünün yöre halkına tanıtılmadığını belirterek, "Sinop’tan Gürcistan’a kadar Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 20 çeşit mantar var. Yöre halkı bu mantarların bir çoğunun yenilebildiğini bilmiyor. Bunun için her yıl tonlarca mantar ormanlarda çürüyerek ziyan oluyor. Vatandaşı bu konuda bilgilendirerek hem doğal bir servet olan mantarları değerlendirmeyi hem de yöre insanına gelir kazandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



Mantarın asıl mevsimin temmuz ayı başı itibari ile 45 gün olduğunu ifade eden Akşen, şöyle devam etti: "Yörede mantar sezonu temmuz ayının ilk günleri ile başlıyor ve 45 gün sürüyor. Bu zamanlarda ise sadece güz mantarı dediğimiz tek çeşit mantar çıkıyor.



Yöre insanı bu mantar çeşidinin de tüketilebildiğini bilmiyor. Yaptığımız çalışmalarla ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp bu mantarın tüketilebilindiğini, isteyenlerin toplayıp bize satabileceğini söylüyoruz. Sesimizi duyurabildiğimiz köylerde mantar toplayan vatandaşlardan, kalitesine göre ücret karşılığı topladıkları mantarları satın alıp tesislerde işliyoruz."





'8 TON GÜZ MANTARI İHRAÇ ETTİK'



Akşen, eylül ayı itibari ile Giresun merkez köy ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 8 ton mantar toplayarak ihraç ettiklerini belirtti.



Yörede bundan sonra da yapacakları çalışmalarla mantar ihracatını arttırmayı planladıklarını söyleyen Akşen, "İhraç edilen mantar miktarı şuan için olması gerekenin çok altında. Bölgede yapacağımız özellikle bilgilendirme çalışmaları ile Karadeniz Bölgesi’nde yetişen bütün tüketilebilir mantar çeşitlerini değerlendirerek istiyoruz. Uygun şart ve koşullar oluşturulduğu takdirde yıllık 100 ton civarında mantar ihracatı yapmayı planlıyoruz" dedi.





'BÖLGE İNSANI BİLİNÇLENDİRİLMELİ'



Bölge insanın tüketilebilir mantar türleri ve ticareti hakkında bilinçlendirilmesinin yöreye önemli ekonomik katkısı olacağının altını çizen Akşen, "Ülkemizde tamamen doğal koşullarda, hiçbir emek ve sermaye harcanmadan yetişen onlarca çeşit tüketilebilir mantar türü var. Bu türlerin bir çoğu Avrupa’da teknolojik imkanlar kullanılarak üretilmeye çalışılıyorken ülkemizde kendiliğinden yetişen tonlarca mantar, bilinçsizlik yüzünden ormanlarda çürümeye terk ediliyor" diye konuştu.



Akşen, mantar tüketim ve ticareti konusunda ellerinden geleni yaptıkları halde imkanların kısıtlılığı nedeniyle vatandaşı yeteri kadar bilgilendiremediklerini ifade ederek, bu konuda bölge insanının bilgilendirilmesi gerektiğini, tüketilebilir mantarların yöre ekonomisi ve özellikle orman köylülerine önemli bir ek gelir sağlanabileceğini vurguladı.







