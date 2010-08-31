Karadenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu

T24- Giresun Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Murat Gül, ''Palamut ile başlayacağımız yeni av sezonunu inşallah bol miktarda hamsi avı ile kapatırız'' dedi.



Murat Gül, yaptığı açıklamada, yeni av sezonuna artık saatlerle kaldığını, yaklaşık üç aydır sürdürdükleri hazırlıkları tamamlayan balıkçıları bunun heyecanının sardığını belirtti.



Balıkçılar için her sezonun yeni bir umut ve yeni bir heyecan olduğuna işaret eden Gül, şunları söyledi:



"Palamut ile başlayacağız av sezonunu inşallah bol miktarda avlamak istediğimiz hamsi avı ile kapatırız. Bu yıl palamut avının iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü, 'çingene' diye tabir ettiğimiz küçük boyuttaki avlanan palamut bizlere bunun işaretini veriyor. Geçen seneye göre palamut avı bu yıl daha iyi gözüküyor. Tabii ki avlanmaya çıkmadan buna kesin kanaat getiremeyiz. Ekim ayı sonuna kadar inşallah bol miktarda palamut ve istavrit avlarız. Bunun ardından hamsi avı başlıyor. Hamsi büyük balıkçıların hayat kaynağıdır. Karadeniz'de bu kadar balıkçı takımların var olması bunlardan o kadar insanın ekmek kazanması hamsi sayesindedir. Hamsi inşallah uzun dönemde bol miktarda avlanır. Burada hem takım sahipleri, hem çalışanları hem de vatandaşlarımız ucuz fiyattan balık yeme imkanı bulur."



Eyüpoğlu Balıkçılık takımında 15 yılı aşkındır balıkçılık yapan Aytekin Bekdemir ise yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "Şimdiden kıyı balıkçılarının yaptığı palamut ve istavrit avında bunu görüyoruz. Artık saatler sonra 'vira bismillah' diyerek denize açılacağız. İnşallah bol balık avlarız, bununla da vatandaşlarımız mutlu olur. Özellikle bizim gözlerimiz hamsi avında. Hamsi bol avlandığı sürece hem biz kazanıyoruz, fiyatı ucuz olduğu için hem de vatandaşlarımızın sofrasında balık eksik olmuyor. Yeni sezon inşallah hayırlı olur" dedi.



Bayraktar teknesinin kaptanı İbrahim Bayraktar da Karadeniz'de geçen yıl balık avında kötü bir sezon yaşadıklarını kaydederek, "Geçen yıl yok denecek kadar palamut ve istavrit avlandı. İki ay bol miktarda avlanan hamsi birden kayboldu. Bu nedenle Karadeniz'de balık avı mevsiminde iki ay önce kapandı. Dolayısıyla balıkçı sezonu 'karsız' kapandı. Bu sezon için bol av için umutluyuz" diye konuştu.



Karadeniz'de her sezon 300'e yakın av takımı denize açılıyor. İki veya üç balıkçı motorundan oluşan bir takımda 30-40 balıkçı çalışıyor.