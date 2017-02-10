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Ekonomi

Karadeniz'in incisi el yakıyor; yüzde 150 zamlandı!

Hamsinin kilosu 8-10 TL'den, 25 TL'ye çıktı

10 Şubat 2017 14:53

Karadenizin incisi olarak bilinen ve iki ay önce kilosu 7-8 TL'den alıcı bulan hamsi balığı, yüzde 150 oranında zamlanarak kilosu 25 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde hem bolca avlanabilmesi hem de fiyatından dolayı dar gelirlinin en sık tercih ettiği balıkların başında gelen hamsi, mevsim şartlarının avlanmayı zorlaştırması ile zamlandı. Marmara ve Karadeniz'de hava şartları nedeniyle oluşan fırtınalar balıkçı motorlarının avlanmasını etkilerken, bu olay balık fiyatlarına zam olarak yansıdı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde hamsinin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Havalar düzelince hamside fiyatlar düşecek

Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Fethi Acemliler, "Hava muhalefetinden dolayı balık avlanmasında azalma başladı. Pazar günü kar yağışı geliyor. Hamsinin kilosu 8-10 TL'den 25 TL'ye çıktı. Uskumru'nun kilosu 25 TL oldu. Denizde balık var, ama hava muhalefetinden dolayı balıklar tutulamıyor. Havalar düzelince hamside fiyatlar düşecek. Kilosu 8-10 TL'ye kadar düşer. Ama şu anda kilosu 25 TL" dedi. 

Balıkçılar zamlı fiyatlara rağmen vatandaşın balık alımına devam ettiğini kırmızı et fiyatlarına oranla balık fiyatlarının yine tercih edilebilir düzeyde olduğunu belirttiler.

Tezgahlara gelen az miktarda hamsi ve diğer balık çeşitlerini de büyük bir titizlikle eleyerek tezgaha özenle dizen balıkçılar ise balık halinin önünde rızkını bekleyen kedileri de unutmuyor. Balıkçıların attığı balıklarla beslenen kediler ise zamlanan balık fiyatları karşısında zamdan etkilenmeyen tek canlı olarak göze çarpıyor.

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