Karadeniz’in ikinci üssü Trabzon’a

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD’nin Gürcistan’a insani müdahale gerekçesiyle savaş gemisi soktuğu Karadeniz’de ikinci bir üs açıyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Trabzon’da Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı yeni bir üs açılmasına karar verdi. Yeni üssün adı Trabzon Üs Komutanlığı olacak ve Karadeniz Ereğlisi’ndeki Bölge Komutanlığı’ndan buraya güç kaydırılacak.



En az 100 asker



Yavuz sınıfı bir fırkateyn ve Preveze sınıfı bir denizaltı bu üsde görev yapacak. Gücün bir kısmı Karadeniz Ereğlisi’nden 600 kilometre daha doğuda olan Trabzon’a taşınınca Türkiye, Gürcistan’da yaşanan bir sorunu daha yakından izleyebilecek.



Bu sayede yalnızca gelişmelerden daha erken haber alınmayacak, Batum’a 150 kilometre mesafede olunduğu için yardımda zamandan tasarruf edilecek. Gürcistan’a insani amaçlı yardım gerekirse Türkiye bu yardımı çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecek. Üsde, ilk aşamada bir albay görevlendirilecek. Albayın komutasında 10-15 subay, 40-50 astsubay ve en az 100 asker görev yapacak. Üssün kapasitesi zaman içinde arttırılacak.



Deniz Kuvvetleri’nin üs taşıma planı şu aşamada gizli tutuluyor. Trabzon’da çalışmalar yapıldığını doğrulayan Genelkurmay, bunların şimdilik lojistik ikmal olarak planlandığını ifade etti. Üs yapımı, yaz dönemindeki atamalarla uygulamaya konulacak. İlk aşamada önce lojistik hizmetler, ardından üs inşa edilecek ve gücün bir kısmı buraya kaydırılacak.

