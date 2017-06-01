Karadeniz'in doğasını katledecek "Yeşil Yol" yeniden çalışma başlatıldı!

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol çalışmaları yeniden başlatıldı. Mahkemenin durdurma kararı verdiği proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100.000 ölçekli 6 ilin Çevre Düzeni Planı'nı yeniden düzenleyerek onaylanmıştı.

Ömer Şan’ın Birgün’de yer alan haberine göre, DOKAP’ın 2011’de hazırladığı Doğu Karadeniz Çevre Planı kapsamında başlatılan ve bu süreçte TEMA tarafından çeşitli davalar açılarak kısmen durdurulan Yeşil Yol çalışmaları, bütün tepkilere karşın bu yıl da başlatıldı.

Plan kapsamında oluşturulan haritada “yeşil kalemle” çizildiği için adına Yeşil Yol denilen ve çevreciler tarafından “Yeşil Yok” ve “Cehennem Yolu” olarak adlandırılan çalışmalar kapsamında, Çamlıhemşin’in Yukarı Kavron ve Samistal Yaylalarını birbirine bağlayacağı ifade edilen yol için yapım çalışmalarının, jandarma ekipleri eşliğinde başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede büyük tepki gören Yeşil Yol çalışmaları kapsamında Rize Valiliği'nin özel izniyle yapım çalışmalarının kış şartları nedeniyle durdurulduğu Yukarı Kavron ve Samistal yaylalarının bağlantısı için bölgeye yeniden iş makineleri getirildi.

Yöre sakinlerinin tepkileri nedeniyle yapımı tartışılan Yeşil Yol bağlantısı için jandarma ekipleri Yukarı Kavron Yaylası’na çıkan yol üzerinde, Ayder Yaylası’nın Galer Düzü mevkisinde kontrol noktası oluşturdu.

Olası çalışmalara engel olabilecekleri ifade edilen Yeşil Yol karşıtlarının yaylaya çıkışına da yasak getirilirken; jandarma eşliğinde bölgeye getirilen, iş makinelerinin henüz karların erimediği bölgede, yine jandarma eşliğine başlattığı yol yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İş makinelerinin çıkarılarak yol çalışması için oluşturulacak şantiyenin kurulması amacıyla konteyırların da götürüldüğü yaylada halen karların erimediği ve soğuk havanın gece gündüz etkisini sürdürdüğü ifade edilirken; bu nedenle de yol yapım çalışmalarına başlanamadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık bir ay önce Yukarı Kavron ve Samistal Yaylalarında meydana gelen fırtına nedeniyle evleri ve sosyal tesisleri bozulan, hasar gören yaylacılara evlerini onarmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için izin verilmezken; aynı zamanda 1.Derecede Doğal Sit Alanı olan ve Kaçkar Dağları Milli Park alanı içerisindeki alanda yol çalışması yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bölgedeki yapı, ev ve tesislerin kaçak olduğu ileri sürülürken; bu byapılaşmalara ve onarımlarına izin vermeyen Rize Valiliğinin, iş makineleriyle yapılmak istenen yola nasıl izin verdiği de tartışma konusu oldu.

Başlatılan çalışmalar nedeniyle yöre halkı ve çevrecilerle yaşam savunucularının ortak tepki eylemi hazırlığında olduğu kaydedildi.