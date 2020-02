Karadeniz'in cazibesi her geçen yıl artıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz Bölgesi\'ne ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

KATİD Yönetim Kurulu Başkanı Toktaş, son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte bölgenin cazibesinin arttığını belirtti. Yerli turistlerin Karadeniz’e ilgisinin özellikle 2010 yılından itibaren arttığını vurgulayan Toktaş, “2000\'li yılların başından itibaren Körfez ülkelerinin Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne ciddi ilgisi var. 1980’li yıllarda turizm, kum- deniz- güneş üçlüsüyle başlıyor ve uzun yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Bununla birlikte insanların beklentileri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Alternatif turizmle de ilgilenmeye başladı. \'Kum- deniz- güneş\'in dışına çıkmaya başladığı zaman ilk akla gelen, doğa turizmi oldu. Bu konuda da Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri oldukça zengindir. Yayları olsun, şelaleleri olsun, el değmemiş bakir alanları ile insanların çok fazla dikkatini çekiyor. O yüzden alternatif turizmi arayan yerli turistlerimiz, 2010 yılından beri ciddi bir şekilde Karadeniz\'e ilgi göstermeye başladı” dedi.

KARADENİZ\'İ GEÇEN YIL 3 MİLYON 500 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Körfez ülkeleri için Karadeniz Bölgesi\'nin vazgeçilmez cazibe merkezi olduğunu belirten Başkan Toktaş, şunları söyledi:

“Turizm kapasitesi bakımından her geçen gün hem ağırladığımız misafir sayısını artıyor hem de var olan tesis sayısı artıyor. Trabzon, 2017 yılı itibarıyla 1 milyon 750 bin yerli, 450 bin de yabancı olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon 250 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bunu da 54 bakanlık belgeli tesisle yapmaya çalıştı. Bunun yanında, bakanlık belgeli tesislerin 3 katı kadar da bakanlık belgeli olmayan tesislerimiz mevcut. Bunlar, \'pansiyon\' ve \'belediye tesisleri\' diye sınıflandırılan ve bunun yanında da ne yazık ki önüne geçemediğimiz \'korsan tesisler\'le birlikte oldu. Orta Karadeniz’de de Samsun’u örnek verirsek; Samsun, 2017 yılı itibarıyla 410 bin yerli turiste ev sahipliği yaparken, 60 bin kadar da yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bu anlamda Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda, yaklaşık 3 milyon 500 bin turist hareketliliği yaşanmış oldu. Bununla birlikte her geçen gün yatırımlar artmaktadır.”

