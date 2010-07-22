-KARADENİZ'E GÜNEYDOĞU'DAN 2 BİN FINDIK İŞÇİSİ ORDU (A.A) - 21.07.2010 - Ordu Ziraat Odası Başkanı Necat Avcı, ''Fındık üreticilerinin talepleri doğrultusunda Doğu ve Güneydoğulu fındık işçilerinin temsilcileri ile görüşüp yaklaşık 2 bin işçi talebinde bulunduk'' dedi. Avcı, yaklaşan fındık sezonu öncesi hazırlıkların yoğunlaştığını, gelecek fındık işçileri için de çalışmalar yapıldığını ifade etti. Üreticilerden gelen işçi taleplerini değerlendirerek, Doğu ve Güneydoğulu fındık işçilerinin temsilcileri ile görüştüklerini belirten Avcı, üreticilerin 2 bin işçi talebi olduğunu, bu işçilerle birlikte ailelerinin oluşturacağı sayının 5 bini bulacağını söyledi. ''Fındık üreticilerinin talepleri doğrultusunda Doğu ve Güneydoğulu fındık işçilerinin temsilcileri ile görüşülüp yaklaşık 2 bin işçi talebinde bulunduk'' diyen Avcı, şöyle devam etti: ''Fındık üreticilerinin odamıza yaptığı başvurular sonucunda Doğu ve Güneydoğulu fındık işçilerinin temsilcileri ile görüştük. Kendilerine şu anda 2 bin dolayında işçinin ihtiyaç olduğunu söyledik. Bu talebimizin kendileri tarafından karşılanmasını istedik. Sezon yaklaştıkça da bu talebin artacağını düşünüyoruz. Şimdilik yaklaşık 2 bin işçi Ordu'ya gelir gelmez işi hemen hazır olmuş olacak. Bu işçiler konaklama yerinde bekletilmeden direk olarak üreticilerle buluşturulacak. İşçiler aynı anda Ordu'ya gelmeyecek. Talep edilen işçiler fındık toplanma zamanının bir gün öncesinde çağrılacak. Bazı bölgelerimizde fındık toplama tarihleri de farklı olacak. Bu yüzden talep edilen işçi aynı anda bölgeye girmeyecek.''