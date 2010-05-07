Karadeniz'den petrol müjdesi Temmuz'da bekleniyor

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Her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü belirten Uysal, "Temmuz ayı içinde Karadeniz'den ilk müjdeli haberleri Türk halkıyla paylaşabileceğimizi ümit ediyoruz." dedi. Norveç'ten getirilen 'Leiv Eiriksson' isimli petrol platformu, bir süredir Sinop açıklarında denize sondaj vuruyor. Günde 1 milyon dolara kiralanan platform, 1 yıl boyunca petrol arama çalışması yapacak. Petrol bulunması halinde geliri TPAO ve Petrobras eşit şekilde paylaşacak. Brezilya'nın kamu şirketi, derin denizlerden petrol çıkarılması konusunda dünyanın en tecrübeli firmaları arasında yer alıyor.Genel Müdür Uysal, 2023 yılına kadar Türkiye'yi enerjide ithalat bağımlılığından kurtarmayı amaçladıklarını ifade etti. Uysal, "İhtiyacımızı, önümüzdeki yıllarda sürekli artan yurtiçi petrol üretimi ile karşılayacağız. Bu konuda en büyük beklentimiz Karadeniz. Burada yapacağımız keşiflerle Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamayı öngörüyoruz." diye konuştu. Mehmet Uysal, bu amaçla başlatılan sondajlardan büyük üretim rakamlarının söz konusu olacağını anlattı. TPAO'nun Karadeniz ile birlikte petrol üretimi konusunda en çok umut bağladığı bir diğer bölge ise Adıyaman. Kısa bir süre önce bulunan Şambayat sahası, son 10 yılda Türkiye'de keşfedilen en büyük ve en verimli saha unvanını elde etti. Genel Müdür Yardımcısı Besim Şişman ile birlikte buradaki kuyuları gezen Mehmet Uysal, Şambayat'ın Türkiye'deki en önemli çalışma bölgeleri olduğunu dile getirdi. Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da hızla arama çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Genel Müdür, "Örneğin Batı Sarı Söğüt kuyusunda bir test hazırlığına başladık. İnşallah o testlerden sonra güzel bir petrol haberi alacağımızı ümit ediyoruz." müjdesini verdi.



Türkiye'de yılda yaklaşık 220 milyon varil petrol tüketiliyor. TPAO geçen yıl yaklaşık 12 milyon varil petrol üretti. Bu yıl da aynı rakama ulaşacaklarını anlatan Mehmet Uysal, "Petrol sahaları yaşlandığı zaman üretim ve performansı düşer. Yaptığımız çalışmalarda önce bu üretim düşüşlerini engelledik. Şimdi de yurtiçi üretimi artırmaya başladık. İnşallah bu artış, diğer bölgelerin katkısıyla sürekli hale gelecek." açıklamasını yaptı.



'Memur petrol aramaz, bulmaz'

TPAO, umudunu Karadeniz ve Adıyaman'a bağlamışken, yurtdışında faaliyet gösteren Türk şirketi IPR Petrol'un Arama Müdürü Emin Yanılmaz'dan farklı bir değerlendirme geldi. Devletin petrol şirketini eleştiren Yanılmaz, "Türkiye'de her şeyin üst kurulu var, petrol politikasını belirleyecek bir üst kurul yok. Petrol ile ilgili faaliyetler TPAO tarafından yürütülüyor. Ancak bu kurum çok büyük ve hantal. Devlet memuru petrol aramaz, bulmaz." diye konuştu. Yanılmaz, TPAO'nun kapatılıp yerine daha küçük fakat daha dinamik bir kurum oluşturulmasını istedi. IPR Petrol, 2008 ve 2009 yıllarında Suriye'de biri 6 milyon, diğeri de 50 milyon varil rezervli iki petrol sondajı yaptı. (Habertürk)