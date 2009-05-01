Karadeniz’de umut sondajı

TPAO ile Brezilyalı Petrobras, Karadeniz’de sondaj için Norveç gemisi Leiv Eiriksson’u 3 yıllığına 650 milyon dolara kiraladı. TPAO Genel Müdürü Uysal, bölgede Türkiye’ye 40 yıl yetecek rezervler bulunduğunu söyledi



Milliyet gazetesinin haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Brezilya’nın milli petrol şirketi Petrobras, Karadeniz’de doğalgaz ve petrol araştırmalarında kullanmak üzere Norveçli Ocean Rig şirketinin Leiv Eiriksson adlı sondaj gemisini, 3 yıl süreyle 650 milyon dolara kiraladı.



Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Karadeniz’de Türkiye’nin 40 yıllık ihtiyacına yetecek miktarda, 10 milyar varil petrol ve 3 trilyon metreküp doğalgaz elde edilmesini beklediklerini anlatan TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, çıkış maliyeti, yurtdışındaki fiyatın iki katına ulaşmadığı sürece, çıkarmanın Türkiye için ekonomik olacağını söyledi.



‘Potansiyele inanıyoruz’



Uysal, Karadeniz’de keşif öncesinde bütün arama yatırımlarının Petrobras tarafından karşılanacağını belirterek, “Keşif sonrası üretim yatırımlarında TPAO ile Petrobras yüzde 50-50 ortak olacak. Bu yatırımların her biri 8-10 milyar dolarlık yatırımlardır. Denizaltında devasa robotlar eşliğinde şehirler kurulacak. Biz bu maliyetleri Petrobras’la paylaşacağız” dedi.



TPAO’nun kendi sondaj çalışmalarını da yürüteceğini dile getiren Uysal, ilk kuyunun Petrobras’la birlikte açılacağını, ikinci kuyuyu TPAO olarak kendi adlarına açacaklarını ve dönüşümlü olarak devam edeceklerini söyledi. Doğu Karadeniz’de petrol, Batı Karadeniz’de doğalgaz beklediklerini anlatan Uysal, arama bütçelerinin yıllık 1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.



Platform üretimi



Petrobras Türkiye Genel Müdürü Hercules Tadeu da Silva ise 2006’da geldikleri Türkiye’de şu ana kadar 130 milyon dolar yatırım yaptıklarını, 2009-2010 döneminde 300 milyon dolarlık yatırım planladıklarını anlattı. Kırklareli ve Sinop’ta iki arama alanları bulunduğunu belirten Silva, Karadeniz’in dünyanın son arama alanlarından biri olduğunu, verilere göre Karadeniz’deki petrol potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandıklarını belirtti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de son derece büyük bir yatırım olan sondaj platformlarının Türkiye’de imal edilmesini hedeflediklerini söyledi. Güler, “Bu platformların Türk tersanelerinde yapımı konusunda inşallah ciddi bir adımı önümüzdeki günlerde atacağız. Bu, istihdam ve teknoloji açısından ülkemize katkıda bulunacak. Zaten sondaj makineleri Türkiye’de yapılmaya başlandı” dedi.



Boğaz’da ikiye ayrılıp Erdemir’de birleşecek



Leiv Eiriksson gemisi, aralıkta gelecek. 119 metre boyundaki gemi Marmara Denizi’nde boğaz köprülerini geçerken ikiye ayrılacak, Erdemir’de birleştirilecek. 3 yıl boyunca 6 sondaj yapacak.

