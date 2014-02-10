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'Karadeniz'de üç yıldır anne ve babasını göremeyen Kürt mahkûm var'

Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Trabzon, Rize ve Of Cezaevi’nde inceleme yaptı.

10 Şubat 2014 13:50

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, Trabzon ve Rize Cezaevinde, üç yıldır ailesini göremeyen çok sayıda Kürt mahpus olduğunu söyledi. Mahpusların, “Bilinçli olarak bizi buraya gönderdiler. İkinci kez bizi cezalandırmaya yönelik sürgün yaşıyoruz” dediklerine anlattı. Bozlak, mahpusların Karadeniz, dışındaki cezaevleri için yaptıkları sevk başvurularının kabul görmediğini söyledi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Trabzon, Rize ve Of Cezaevi’nde inceleme yaptı. Komisyon Üyesi BDP’li Bozlak, Kürt siyasi mahkumların durumunu T24’ değerlendirdi. Rize L ve Trabzon E Tipi Cezaevi’nde,  Mardin, Muş, Ağrı ve Kars‘dan çok sayıda siyasi mahkum  var. Van depreminde yıkılan Cezaevi’ndeki mahpuslar da Trabzon Cezaevi’nde. Siyasi mahkumların öncelik sorunu  aileleri.  “ İki- üç yıldır annesini, babasını ve ailesini göremeyen mahpus var” diyen Bozlak, “Mardin’den, Van’dan kalkıp bir anne ve babanın Trabzon ve Rize’ye gelmesi kolay değil. Yoksulluk, uzun yol, yaşlılık gibi bir çok sorun var” diyor.

“Tek kelime Türkçe bilmeyen aile Trabzon ve Rize’ye gelmekte çekiniyor” diyen  Bozlak, mahpusların  kendi durumlarını, “Bilinçli olarak bizi buraya gönderdiler. İkinci kez  cezalandırmaya yönelik sürgün yaşıyoruz” diye yorumladıklarına  dikkat çekti.

 Bozlak, sıcak su, akşam yemekleri  konusunda da şikayetler olduğunu söyledi.

Cezaevi Alt Komisyonu’nun incelemelerinden oluşturulacak raporun, önümüzdeki günlerde üst komisyon tarafından  görüşülmesi bekleniyor.

 

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