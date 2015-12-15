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"Karadeniz’de Türk gemisi krizi gölgesinde Rusya, Ukrayna'nın petrol sondaj platformunu çekti"

Karadeniz'de Türk ve Rus gemileri gerginlik yaşadı iddia edilmişti

15 Aralık 2015 14:29

Karadeniz'de dün yaşandığı iddia edilen Rusya Sahil Güvenliği ile Türk ticari gemisi arasındaki krizin perde arkasında, dikkat çekici bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya, Türk gemisiyle sürtüşme gerekçesi ile Ukrayna’nın varlığı sayılan 25 milyar ruble yaklaşık (1 milyar lira) değerindeki iki petrol sondaj platformunu Rusya karasularına çekmiş. 

Hürriyet'in Kommersant gazetesine dayadırdığı habere göre, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan koparması ardından “Çernomorneftegaz” petrol şirketine de el koymuştu. Ancak söz konusu şirket Ukrayna’daki “Naftagaz” şirketinin kardeş kuruluşuydu.

Ukrayna yönetimi tahkim mahkemesine başvurarak Çernomorneftegaz mal varlığına haciz konması davası açacağını ilan etti. Kırım merkezli Çernomorneftegaz şirketinin iki petrol arama platformu Ukrayna’nın Odessa şehri açıklarında uluslararası sularda petrol arama çalışmaları yaptığı için kolaylıkla bloke edilebilirdi.

Bu yüzden Rusya, tehlikeyi sezinleyerek iki platformu yerinden söküp Rus karasularına nakletme operasyonu gerçekleştirdi. Türk gemisi ise tesadüfen kendini bu operasyonu ortasında buluvermiş.

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