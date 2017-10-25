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Karadeniz'de teröre karşı yeni tedbirler alınacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütlerinin faaliyetlerine dikkat çekerek, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizden gerekli bilgiler alındı, buna ilişkin alınacak ortak tedbirler gözden geçirildi" dedi

25 Ekim 2017 14:26

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Bölgesi\'nde terör örgütlerinin faaliyetlerine dikkat çekerek, \"Güvenlik ve istihbarat birimlerimizden gerekli bilgiler alındı, buna ilişkin alınacak ortak tedbirler gözden geçirildi\" dedi.
Vali Seddar Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, Giresun\'da başkanlığında düzenlenen \'Karadeniz Bölgesi İl Valileri Terör ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı\'nı değerlendirdi. Vali Yavuz, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Tokat ve Rize valilerinin de katıldığı toplantıda, başta güvenlik ihtiyaçları olmak üzere, bölgenin sorunlarının ele alındığını belirtti. Vali Yavuz, \"Bölgede terör örgütlerinin faaliyetleri ve buna ilişkin alınacak tedbirler gözden geçirildi. Güvenlik birimlerimizden, istihbarat birimlerimizden gerekli bilgiler alındı ve buna ilişkin alınacak ortak tedbirler gözden geçirildi. Faydalı bir toplantı gerçekleştirdik\" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Vali Seddar Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç\'ı da ziyaret ederek değerlendirmede bulundu.

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