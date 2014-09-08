Karadeniz'de tatbikat başladı



ABD ve Ukrayna donanmaları, Karadeniz'de askeri tatbikata bugün başlıyor. Karadeniz'in kuzeybatısında başlatılan 'Sea Breeze 2014' tatbikatı üç gün sürecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, tatbikatın kriz bölgesindeki denizlerin güvenliğini koruma amaçlı yapıldığı belirtildi. Tatbikata Kanada, Romanya, İspanya ve Türkiye de katılacak.

NATO'ya bağlı dört geminin denize açıldığı bildirilirken, tatbikatın Ukrayna krizinden önce planlandığı belirtildi. Tatbikatın, üyelerin ortak savunmalarını güçlendirmeyi ve NATO dayanışmasının gücünü göstermeyi hedeflediği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın doğu kentlerine yakın bölgede yapılacak tatbikatı eleştirerek, son derece uygunsuz' olduğunu belirtti. Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi 'Moskova'yı' harekete geçirdiği bildirildi. Rus filosunun da kriz bölgesi yakınlarında paralel bir tatbikat başlattığı bildirildi.