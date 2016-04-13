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Dünya

Karadeniz'de Rusya ile ABD arasında ‘tehlikeli’ yakınlaşma

Rus uçaklarının dün akşam ABD Donanması'na ait gemiye uluslararası sularda iki kere yaklaştı

13 Nisan 2016 23:15

CNN televizyonu, Rus savaş uçaklarının Karadeniz'de ABD'ye ait güdümlü füze destroyeri Donald Cook'a yaklaştığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, olayı doğruladı.

Sputnik’in haberine göre, CNN'e konuşan bir yetkili, Rus uçaklarının dün akşam ABD Donanması'na ait gemiye uluslararası sularda iki kere yaklaştığını ifade etti. Yetkili, 10 Nisan'da aynı şekilde bir yakınlaşma tespit edildiğini ancak o günkü olayın daha kabul edilebilir bir mesafede gerçekleştiğini kaydetti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise, Rus Su-24 savaş uçaklarının destroyere yaklaşarak suda dalgalar oluşturduğu ifade edildi. Ka-27 savaş helikopterlerinin ise destroyer üzerinde 7 tur attığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, olay esnasında Rus uçak ve helikopterlerinde saldırı silahları bulunmadığı belirtildi.

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