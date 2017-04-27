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BBC Türkçe

Karadeniz'de Rus donanma gemisi ile yük gemisi çarpıştı, can kaybı yok

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Rus donanmasına ait bir gemi ile yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rus gemisindeki 78 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladı.

27 Nisan 2017 17:50

İstanbul'da Kilyos açıklarında Karadeniz'de bir Rus askeri gemisi ile bir yük gemisi çarpıştı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Rus savaş gemisindeki 78 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Rus Savunma Bakanlığı, söz konusu geminin Rus donanmasına ait bir keşif gemisi olduğunu açıkladı. DHA ayrıca kazanın yaşandığı yerde yoğun sis olduğunu da belirtti.

Reuters haber ajansı da Rus donanmasına ait geminin çarpışmada aldığı hasar nedeniyle batmaya başladığını söyledi.

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