Karadeniz'de 'rip akıntısı'na karşı uyarı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ\'de etkili olan, halk arasında \'çeken akıntı\' olarak bilinen \'rip akıntısı\', boğulmalara yol açıyor. Halk, her sene olduğu gibi bu yıl da uyarıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla 70 can kurtaran, sahillerde görev yapmaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nce 1 Haziran- 30 Eylül günleri için halkın yoğun kullandığı sahil şeridinde boğulmalara karşı önlemlerini alındı. 70 cankurtaran, 22 kilometrelik sahilde, özellikle Karadeniz\'de görülen \'rip akıntısı\'nın neden olduğu boğulmalara karşı görev yapıyor. Cankurtaranlar, denize girenleri uyarırken, tehlikeli durumlarda da anında müdahale ediyor. Özellikle il dışından gelip, denize girenler, \'rip akıntısı\'na karşı uyarılıyor. Tatilcilere, bu konuda uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtılıyor.

\'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ\'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda \'rip akıntısı\'nın meydana geldiğini belirterek, \"Bu konu, Karadeniz’de çok yaygın olarak sürekli gündeme geliyor. Aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ani derinleşmelerin olduğu durumda zaman zaman bu riskler oluşuyor. Samsun\'un kendi insanı bu konuda biraz daha bilinçli. Hafta sonları dışarıdan kente gelen insanlar, gelmişken, denize de girmek istiyor. Hava fırtınalı da olsa giriyor. Bunlarla ilgili biraz sıkıntılarımız oluyor. Hatta göçmen insanlarımızın da uyarılarımıza zaman zaman kulak asmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Özellikle vatandaşların, itfaiyenin cankurtaran hizmeti verdiği yerlerde denize girmelerini önemsiyoruz\" diye konuştu.

\'GEÇEN YIL 2 KİŞİ BOĞULDU\'

Çok iyi yüzücülerin bile \'rip akıntısı\'na karşı kendilerini koyamadığını dile getiren Zengin, \"Biz tedbir amaçlı şamandıralar çekiyoruz. Vatandaşlar bu şamandıraları kendilerine sınır olarak çizerlerse sorun olmuyor. Buradaki en büyük problem, denizin aşırı dalgalı olduğu durumlarda denize girilmesi. Rip akıntısı bu durumlarda meydana geliyor. Boğulanların arasında çok iyi yüzücüler bile var. Zaman zaman kurtarma amaçlı girenlerin boğulduğunu da görüyoruz. Geçen yıl 80’e yakın insanı kurtardık, 2 kişi boğuldu\" dedi.

\'Rip akıntısı\' ile ilgili Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladıkları broşürleri denize girmek için gelenlere dağıttıklarını belirten Başkan Zengin, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine de asarak, halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



