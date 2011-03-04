-KARADENİZ'DE PETROL UMUDU BİTMİYOR ZONGULDAK (A.A) - 04.03.2011 - Exxon Mobil'in Kastamonu açıklarında kuyu açarak arayacağı petrolü, Hema Doğal Enerji Kaynakları da yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton taş kömürü rezervi bulunan Zonguldak'ta sondaj yaparak bulmayı umut ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında petrol ve doğalgaz ihtiyacının tamamını yerli kaynaklar tarafından karşılanması hedeflenin Türkiye'de yabancı yatırımcıların yanı sıra yerli işletmeler petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li enerji firması Exxon Mobil'in özel olarak yaptırdığı ve dünyanın en modern petrol arama gemilerinden biri gösterilen Deepwater Champion (derin deniz şampiyonu) ile Kastamonu açıklarında petrol bulma umudunu, Hema da Zonguldak'ta maden bölgelerinde yeşertmek istiyor. Daha önce Zonguldak'taki Karadon mevkisinde 2 bin metreyi aşan derinlikte yaptığı petrol arama sondajlarından sonuç alamayan Hema, nisan ayında Karadon ve Gelik Ayiçi bölgesinde 2 adet sondaj daha yapmayı planlıyor. Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. Sorumlu Müdürü Mustafa Yılmaz, kentte metan gazının yanı sıra petrol işleri ruhsatları kapsamında rezerv arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ihtiyacı için milyarlarca dolar ödeyerek ithalat yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Nisan ayında petrol arama amaçlı 2 adet sondaj çalışması yapacağız. Burada amacımız petrol rezervi konusunda ipucları veren özel kireç taşlarına ulaşmak. Umarım hedeflediğimiz gibi olumlu bulgular elde ederiz. Petrol konusunda daha önce Karadon'da yaptığımız sondajlarda kömür içeren formasyonların yoğun olmasından istenilen amaca ulaşılamadı. Petrole yönelik sondaj çalışmalarımız devam edecek. Umarız olumlu sonuçlar alırız.'' Petrol Mühendisleri Odası yetkilileri de kentteki kömür rezerviyle petrol varlığı konusunda bağlantı kurulamayacağını, birbirinden bağımsız kaynaklar olduğunu belirterek, ''Karadeniz'de petrol arama çalışmaları kapsamında Petrobas, Exxon Mobil ve Chevron ile ortaklıklar tahsis edildi. Petrolcüler rezerv ararlar. Ancak şu ana kadar ispatlanmış rezerv yok'' dedi.