Karadeniz'de petrol aranacak

T24 - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Amerikan petrol devi Chevron'un, TPAO ile ortak olarak Karadeniz'de petrol aramasına izin verdi.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Amerikalı petrol devi Chevron'un, Karadeniz'de ortak petrol aramak için yaptıkları anlaşmaya onay çıktı. Zaman'ın haberine göre, Enerji Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayından sonra iki şirket, Karadeniz'de birlikte 3 petrol kuyusu açacak. Chevron, bu işbirliği için Karadeniz'de 750 milyon dolar yatıracak. Ortaklık yüzde 50-50 paylaşım şeklinde olacak.



Brezilyalı Petrobras ve Amerikalı Exxonmobil'in ardından dünyanın bir diğer petrol devi Chevron da Karadeniz'de petrol arayacak. Geçen ay TPAO-Chevron arasında imzalanan anlaşma Enerji Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan anlaşma ile Chevron, TPAO'nun Karadeniz'de sondajına devam ettiği Yassıhöyük sahasına ortak oldu. Yeni anlaşmayla Chevron, Karadeniz'de yapılacak tüm arama masraflarını üstlendi. Anlaşma kapsamında, Karadeniz'de petrol çıkmasa dahi masrafların tamamı Chevron'a ait olacak. Şirketin ilk görüşmedeki, 'deniz sahasında petrol arama karşılığında bir kuyu için 250 milyon dolarlık masrafları üstlenme' teklifi uygun bulunmuştu.



Chevron, anlaşma ile Karadeniz'de petrol arama ruhsatının paylaşılması karşılığında TPAO'ya 50 milyon dolar bonus ödemeyi de kabul etti. Yetkililer, dünyada petrol bulma ihtimalinin yüksek olduğu ülkelerde şirketlerin bonus ödediğini belirterek, Chevron'un bonus ödemeyi kabul etmesini 'Karadeniz'de petrol bulma ihtimaline olan inancı' olarak yorumluyor. TPAO-Chevron ortaklığı, TPAO'nun Bolu Ruhsat Sahası bölgesini kapsıyor.



