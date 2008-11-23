Karadeniz'de modaya uyuldu

Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İlk dakikalarda oldukça etkili ataklar geliştirien Trabzonspor Umut ve Gökhan ile müsait pozisyonları değerlendiremedi.İkinci yarıya iki takımda kontrollü başladı. Bordo mavililer seyircisinin de desteğiyle oyunun son bölümlerinde ataklarını sıklaştırmaya başladı. Ersun Yanal 80. dakikada Prmoise Isaac'i de oyuna alarak forvet hattını üçe çıkarttı ve tüm riskleri aldı. Maçın en kritik pozisyonunda ise 90. dakikada Gökhan Ünal'ın kafa vuruşunu Petkoviç köşeden çıkarttı.Bu dakikadan sonra rakip sahada daha fazla oyuncuyla pozisyon üretmeye çalışan ev sahibi ekip aradığı gole ulaşamadı ve maç başladığı skorla, 0-0 sona erdi.Bu sonuçla 27 puanla Trabzonspor liderliğini korurken, Sivasspor da 22 puanla Galatasaray'ın üzerinde 4. sıraya yükseldi.Hüseyin Avni AkerSelçuk Dereli, Cem Satman, Muharrem YılmazSylva, Serkan (Ceyhun Dk 71), Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Gökhan Ünal, Yattara, UmutPetkoviç, Abdurrahman, Hayrettin, Bilica, Sedat, Sezer, Musa, İbrahim, Tum, Mehmet Yıldız, BaliliDk. 4 Serkan, Dk. 38 Umut, Dk 70 Hüseyin (Trabzonspor), Dk. 16 Balili, Dk. 32 Sezer, Dk. 40 Hayrettin (Sivasspor)Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.5. dakikada Gineli oyuncu Yattara'nın sağdan ceza alanına ortasında topu kontrol eden Umut'un şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.7. dakikada Yattara'nın, ceza alanının sağından yaptığı ortaya yükselen Umut'un kafa vuruşunda, top kalenin üstünden oyun alanını terk etti.10. dakikada ceza alanı içinde Sivassporlu defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşünce araya giden Umut, meşin yuvarlağı Gökhan Ünal'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kırmızı-beyazlı futbolcular topu çizgi üzerinden çevirmeyi başardı.20. dakikada sağ kanattan Abdurrahman'ın ortasına, ceza sahası içerisindeki Musa yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Sylva, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.29. dakikada sağdan Yattara'nın ortasında, topa altı pas içinde bulunan Selçuk ayak koydu. Meşin yuvarlak, az farkla oyun alanını terk etti.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen kalan dakikaların ardından ilk yarı golsüz berabere sona erdi.